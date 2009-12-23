Сверстюк: развитие украинской книги существует лишь в речах премьера

Правительство не уделяет никакого внимания финансированию украинской книги. Об этом заявил украинский писатель Евгений Сверстюк. Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, Сверстюк отмечает, что «правительство занято лишь избирательной рекламой. Все средства и силы идут только на это».

Писатель убежден, что развитие украинской книги существует исключительно в речах премьера. «Есть лишь поддакивание. Иногда некоторые писатели пробивают свои проекты, - рассказывает Сверстюк. – Но в целом со стороны правительства полное безразличие и, главное, непонимание этой сферы».

При этом Сверстюк отметил, что такое отношение со стороны Юлии Тимошенко к украинской книге было всегда.

Писатель привел пример, что в маленькой Словении не найти ни одной книжки на немецком языке на философскую тему, а лишь – на словенском. «О России уже говорить незачем», - прибавил Сверстюк.

В Украине же ситуация катастрофическая. «Авторы находят спонсоров при поддержке украинцев, которые проживают за рубежом. Очень тяжело наткнуться на книжку, которая вышла при поддержке государства», - говорит писатель. «Это одно из наших самых слабых мест», - прибавил он.