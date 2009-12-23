Янукович разъяснил, что такое демократия в его понимании

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на посту главы государства вернет страну на путь экономического развития и настоящей демократии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с министром иностранных дел Венгерской Республики Петером БАЛАЖЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Осталось менее 30 дней до президентских выборов. Сейчас, наверное, будет небольшая передышка в связи с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Наверное, подобреют и политики. А потом опять начнется борьба», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что излишняя политизация мешает стабильности в стране.

«Поэтому, если говорить о перспективе, мы будем ставить перед собой задачу упорядочить избирательную систему, чтобы выборы всех уровней проходили не чаще чем один раз в пять лет. И во имя этого будем стремиться объединить политические силы», - заявил кандидат в президенты и подчеркнул, что стабильная политическая ситуация всегда создает условия для развития экономики и экономического роста.

«У нас есть, как и во всем мире, очень много проблем, связанных с низким уровнем экономики и финансовым кризисом. Пять лет «оранжевой» власти привели к значительному падению экономики и уровня жизни в стране. Та команда, которая сейчас находится у власти, на первое место ставит политические вопросы, а экономические находятся очень далеко, в самом конце», - констатировал он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что «после выборов мы вернем страну на путь экономического развития». «Причем, постараемся сделать это очень быстро. Для этого у нас есть и политическая воля, и поддержка общества, которое устало от политических авантюр и непрекращающегося «спектакля», в котором задействованы двое главных действующих лиц – Президент и премьер-министр Украины», - уверен лидер Партии регионов.

По его словам, «демократия» в их специфическом понимании, о которой они говорили все это время, обернулась тем, что Украина сегодня занимает одно из первых мест в мире по уровню коррупции, привела к значительному ослаблению системы государственного управления, нарушениям прав людей, коррупции в правоохранительной и судебной системах».

«В нашем понимании демократия – это, прежде всего, порядок, безусловное выполнение Конституции и законов, высокий уровень государственности, защиты прав человека», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.