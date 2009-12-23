В Симферополе Ющенко встречают пикетом

Более сотни активистов Коммунистической партии Украины и «Союза левых сил» участвуют в акции протеста возле здания Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького в Симферополе, где запланирована встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с интеллигенцией.

Как передает корреспондент УНИАН, участники протеста, преимущественно пенсионеры, скандируют: «Банду Ющенко - под суд!». Они держат в руках транспаранты «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!».

Правоохранители оттеснили участников акции от входа в театр.

Вместе с тем неподалеку от здания театра собралась группа сторонников В.ЮЩЕНКО с оранжевыми флагами.