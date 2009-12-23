Зеленые выставят пикеты возле киевских АЗС

14:08, 23 декабря 2009
Политика
3655

Активисты общественной организации «Ассоциация зеленых Украины» при поддержке представителей международного движения «зеленых» проведут пикетирование автозаправочных станций в столице с требованием прекратить нанесение вреда экологии и здоровью людей. Участники акции планируют организовать «живой барьер» перед заправками.

По данным Ассоциации, на украинских АЗС продаются нефтепродукты опасные для здоровья и жизни человека. В продаваемых элитных видах топлива присутствует свинец-содержащая присадка - МТБЭ (метил-трет-бутилловый эфир). Это одна из самых опасных присадок, которая наносит вред окружающей среде и здоровью людей. Данный токсичный элемент во многом ответственен за увеличение частоты сердечно-сосудистых болезней, которые являются ведущей причиной высокой смертности во всем мире. В странах Европы эта присадка не применяется уже более 10 лет, а в Украине государственными стандартами (ДСТУ) она запрещена 5 лет.

Кроме того, МТБЭ беспощадно разъедает почти все эластичные части автомеханизмов и вызывает сильнейшую коррозию металлических деталей топливной системы автомобиля.

«Ассоциация зеленых Украины» требует пресечь нанесение вреда экологии и здоровью людей, призывает государственные органы пересмотреть стандарты, применяемые к нефтепродуктам, а правоохранительные органы тщательно проверять деятельность АЗС.

Контактные лица:

Александр Щербань, заместитель председателя ОО «Ассоциация зеленых Украины»

Тел. 067 373 51 21

Максим Головин, глава правления ОО «Ассоциация зеленых Украины»

Тел. 063 232 51 80

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter