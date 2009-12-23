Зеленые выставят пикеты возле киевских АЗС

Активисты общественной организации «Ассоциация зеленых Украины» при поддержке представителей международного движения «зеленых» проведут пикетирование автозаправочных станций в столице с требованием прекратить нанесение вреда экологии и здоровью людей. Участники акции планируют организовать «живой барьер» перед заправками.

По данным Ассоциации, на украинских АЗС продаются нефтепродукты опасные для здоровья и жизни человека. В продаваемых элитных видах топлива присутствует свинец-содержащая присадка - МТБЭ (метил-трет-бутилловый эфир). Это одна из самых опасных присадок, которая наносит вред окружающей среде и здоровью людей. Данный токсичный элемент во многом ответственен за увеличение частоты сердечно-сосудистых болезней, которые являются ведущей причиной высокой смертности во всем мире. В странах Европы эта присадка не применяется уже более 10 лет, а в Украине государственными стандартами (ДСТУ) она запрещена 5 лет.

Кроме того, МТБЭ беспощадно разъедает почти все эластичные части автомеханизмов и вызывает сильнейшую коррозию металлических деталей топливной системы автомобиля.

«Ассоциация зеленых Украины» требует пресечь нанесение вреда экологии и здоровью людей, призывает государственные органы пересмотреть стандарты, применяемые к нефтепродуктам, а правоохранительные органы тщательно проверять деятельность АЗС.

Контактные лица:

Александр Щербань, заместитель председателя ОО «Ассоциация зеленых Украины»

Тел. 067 373 51 21

Максим Головин, глава правления ОО «Ассоциация зеленых Украины»

Тел. 063 232 51 80