Эксперт думает, что команда Януковича недалеко ушла от "козлов, которые..."

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что инициатива штаба лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о подписании декларации о честных выборах априори была обречена на провал в силу того, что лидер оппозиции вряд ли может претендовать на роль морального авторитета, способного гарантировать проведение честных выборов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

«Объективно ЯНУКОВИЧ не соотносится в глазах избирателей с моральным авторитетом и гарантом честных выборов: обвинения в массовых фальсификациях на прошлых президентских выборах, наличие криминального шлейфа не позволяют ему претендовать на эту роль», - убежден политолог.

Поэтому, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, изначально инициативы штаба В.ЯНУКОВИЧА были обречены на провал. «При этом стоит отметить, что официальные спикеры этой команды сами «завалили» этот проект еще на стадии актуализации. После ряда высказываний в адрес политических оппонентов сложно себе представить, что избиратель поверит в эту декларацию о честных выборах», - добавил эксперт.

Отметив, что «короля играет свита», А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что в этом смысле «очень показательными» стали вчерашние заявления заместителя председателя Партии регионов, народного депутата Анны ГЕРМАН в отношении премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Апелляция ГЕРМАН к лексике «с Окружной» – это аналог упоминанию ЯНУКОВИЧЕМ «козлов, мешающих жить». Принципы мышления и мироощущения в команде ЯНУКОВИЧА не меняются, не эволюционируют, а с накалом избирательной гонки тональность заявлений спикеров ПР – на грани истерики и за гранью политкорректности», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Таким образом, по мнению эксперта, команда В.ЯНУКОВИЧА пытается предоставить дополнительные стимулы собственному избирателю, который уже успел потерять связь с образом сильного лидера Донбасса и всей Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на пресс-конференции в Донецке А.ГЕРМАН обвинила Ю.ТИМОШЕНКО в использовании «черных технологий», а также высказала убеждение, что женщина-политик не может себе позволить «черный» пиар. «Женщина-политик... Ну, есть какие-то границы, понимаете, которые она не может переступать… Когда я смотрю на Юлию Владимировну, выглядит она, как королева, но когда она открывает рот, она выглядит, как девушка, которая стоит на Окружной. Это страшный диссонанс в ее образе», - заявила А.ГЕРМАН.