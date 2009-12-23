Саакашвили: не секрет, что Кремль готовит крымский вариант

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Россия подпитывает сепаратизм в Крыму для давления на украинское руководство.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ну, то, что это некоторая кремлевская стратегия, все готовят крымский вариант – это не секрет ни для кого в мире, кто этим интересуется и кому это, вообще, кому это небезразлично. И это не секрет для наших друзей в Украине. Мы все это знаем прекрасно. Ну, конечно, то, что какой-то вариант сепаратизма в Крыму готовится Россией как рычаг давления на любое украинское руководство, какое бы ни проявилось, это совершенно очевидно», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Отвечая на вопрос о вероятности войны в Крыму, М.СААКАШВИЛИ сказал: «Я думаю, что на этом этапе у России нет технологического превосходства в Вооруженных силах над украинскими Вооруженными силами, и у них не может быть количественного превосходства, в отличие от того, что было в Грузии – Украина в 10 раз больше, чем Грузия».

Он выразил надежду, что сейчас такого развития событий произойти не может. «Хотя, как мы слышали, активные разговоры про быструю модернизацию российских Вооруженных сил, про закупку технологий на Западе (ведутся). Ну, это все рассчитано на то, чтобы получить в том числе и технологическое превосходство над Украиной, над Польшей, над странами Балтии, над странами Южного Кавказа и над странами Средней Азии», - сказал М.СААКАШВИЛИ.