Тимошенко считает несовместимой евроинтеграцию и участие в ЕЭП

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает несовместимой евроинтеграцию Украины и ее возможное участие в Едином экономическом пространстве (ЕЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на вопрос, может ли присоединиться Украина к созданию ЕЭП с Россией, Казахстаном и Беларусью.

«Наша команда с момента прихода в политику является сторонником и движущей силой всех евроинтеграционных процессов в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что именно усилиями правительства осуществлены все необходимые шаги для подписания нового соглашения между Украиной и Евросоюзом о политической ассоциации и зоне свободной торговли.

«Я верю, что в начале следующего года такое соглашение будет подписано между Украиной и Европейским Союзом», - сказала она.