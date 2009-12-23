Кириленко считает, что гимном Закарпатья должна заняться СБУ

Депутатская группа „За Украину!” считает, что решение Закарпатского облсовета относительно утверждения гимна Подкарпатской Руси как гимна всей области имеет целью дестабилизировать политическую ситуацию в стране и должно быть должным образом оценено президентом Украины, руководством правительства и СБУ. Об этом с парламентской трибуны заявил лидер Партии „За Украину!” Вячеслав Кириленко.

„Группу „За Украину!” очень обеспокоило решение Закарпатского областной рады, которым был утвержден гимн области, являющийся гимном подкарпатского политического русинства”, - сказал он.

Кириленко заметил, что данное решение было принято с преимуществом в 1 голос, голосами депутатов Партии регионов, Единого центра и венгерского национального меньшинства даже без предварительного обсуждения. „Нас удивило, что сейчас, когда экономический кризис, когда необходимо бороться с гриппом, когда масса других назревших социально-экономических вопросов, депутаты Закарпатского облсовета не нашли ничего лучшего, как пропагандировать политическое русинство”, - отметил народный депутат.

„Считаем, что такие действия не способствуют единству страны и должным образом должны быть оценены президентом Украины, как гарантом Конституции, руководством правительства и СБУ”, - отметил лидер Партии „За Украину!”.

„Факты, которые нас тревожат, известны давно. Группа „За Украину!” обращается по этим фактам уже больше года, но мы видим, что процесс содействия политическому русинству в Закарпатье не прекращается, - отметил Кириленко. Делать вид, что в Закарпатье живут люди, которые не являются ни представителями единого украинского народа, ни других национальных меньшинств, а какие-то политические нации, которые имеют своей целью борьбу против украинства, это значит, что мы таким образом работаем на дестабилизацию политической ситуации в стране вообще”.

Он также прибавил, что „одно дело поддерживать национальные меньшинства, а другое - поддерживать политическое русинство, цель которого - отделение Закарпатья от Украины”.