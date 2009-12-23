Ющенко улетел в Крым

Президент откроет институт банковского дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Автономную Республику Крым и Севастополь. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии открытия первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ. В Симферополе Президент проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

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