Ющенко улетел в Крым
10:43, 23 декабря 2009Политика
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Президент откроет институт банковского дела
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Автономную Республику Крым и Севастополь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии открытия первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ.
В Симферополе Президент проведет встречу с представителями интеллигенции региона.
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