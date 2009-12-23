Ющенко улетел в Крым

10:43, 23 декабря 2009
Политика
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Президент откроет институт банковского дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Автономную Республику Крым и Севастополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии открытия первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ.

В Симферополе Президент проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

 

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