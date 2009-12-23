Ющенко встретится с интеллигенцией Крыма

Президент осуществит рабочую поездку

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Крым и Севастополь. Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что глава государства примет участие в мероприятиях по открытию первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ. Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

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