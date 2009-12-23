Ющенко встретится с интеллигенцией Крыма

08:20, 23 декабря 2009
Политика
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Президент осуществит рабочую поездку

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Крым и Севастополь.

Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что глава государства примет участие в мероприятиях по открытию первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ.

Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

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