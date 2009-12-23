Тимошенко: Янукович и Ющенко поделили админресурс

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что административный ресурс работает только на двух кандидатов в президенты – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Админресурс они разделили с ЮЩЕНКО, потому что председатели областных и районных государственных администраций являются их креатурами, какие они вложили в договоренностях в 2007 году, когда имели общую коалицию, когда ЮЩЕНКО подал ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, когда ЯНУКОВИЧ абсолютно рука об руку работал с ЮЩЕНКО, и тогда они составили этот админресурс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает фальшивыми заявления В.ЯНУКОВИЧА о недопущении фальсификаций на выборах.

«Эти заявления нужно понимать, как когда вор кричит, что на воре шапка горит, и кричит – держите вора», - добавила она, отметив, что ее политическая сила не допустит фальсификаций.