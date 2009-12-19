На Майдане зажгли главную елку страны

На Майдане Незалежности в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО зажглись огни на главной новогодней елке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по этому случаю также принял участие мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В.ЮЩЕНКО поздравил всех с праздником Святого Николая. «Убежден, что в ваши семьи придет этот Святой и осыплет нас всех большими щедрыми дарами», - сказал В.ЮЩЕНКО, пожелав всем процветания и успехов.

Также он поздравил украинцев с наступающими праздниками – Рождеством, Новым Годом, Крещением.

«Хотелось бы пожелать, чтобы эти огни, которые мы сейчас увидим, дошли до каждого украинского дома», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он пожелал, чтобы рождественские свечи согрели всех – каждого украинца, всю Украину. «Чтобы мы укрепились в вере и жили счастливо, богато, в нашей сильной Украине, потому что мы - украинцы, мы этого достойны», - подчеркнул Президент.

Закончились торжества на Майдане Нележности праздничным фейерверком.