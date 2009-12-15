Черновецкому срочно понадобились газонокосилки?

Невзирая на девятиградусный мороз, Черновецкий планирует закупить газонокосилок на 10 миллионов гривен. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя Предложения относительно корректив Программы социально-экономического развития Киева на 2009 год.

По информации оппозиционного политика, соответствующее распоряжение уже подготовлено чиновниками Черновецкого.

«При этом значительные средства запланировано снять с других важных для города направлений. Например, больше 8 миллионов гривен – из капиталовложений в Дарницкое лесопарковое хозяйство, а именно – со строительства пожарного депо и двух лесных границ», - отметил Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по словам депутата, 800 тысяч гривен снимается с реконструкции парка «Юность», 700 тысяч – с реконструкции парков возле кинотеатра «Тампере», 875,6 тысяч гривен – со сквера по улице Мартиросяна.

«Эти средства перераспределяются «в связи с невозможностью их освоения». Возникает вопрос: почему за 10 месяцев года не были проведены соответствующие работы по реконструкции и благоустройству зеленых зон? И почему среди зимы покупка газонокосилок или другой специальной техники для ухода за объектами зеленого хозяйства стала актуальнее, чем строительство пожарного депо?» - подчеркнул Дмитрий Андриевский.

По его мнению, в условиях кризиса корректировка бюджета должна быть максимально взвешенной и профессиональной.

«Вместо того, чтобы предлагать массовые сокращения работников образования и культуры, главное финансовое управление могло бы направить неосвоенные средства на потребности бюджетников. Это улучшило бы ситуацию в Киеве значительно эффективнее, чем новые газонокосилки», - отметил Дмитрий Андриевский.