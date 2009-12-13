Гриценко: кто-то только обещает, а я уже делаю

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает закрепить землю за местными общинами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в интервью газете «Сільські вісті».

«Сегодня все кандидаты в президенты обещают передать ресурсы и полномочия на места. Разница в том, что кто-то это только обещает, а я уже делаю», - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, задолго до выборов он внес в парламент три законопроекта, направленные на передачу средств из Киева в местные бюджеты. Главный из них – о передаче права контроля и распоряжения землей в местные советы и общины, в базовый уровень самоуправления.

«У нас сложилась «уникальная» ситуация. Из правительства я получил справку о подконтрольности земель местным общинам. Выяснилось, они контролируют использование лишь 12% земель. Остальными 88% распоряжаются не избранные людьми должностные лица, а назначенные Президентом председатели администраций. Именно эти чиновники одним росчерком пера принимают любое решение по использованию земли, - заметил кандидат в президенты. – Они могут на невыгодных условиях сдать ее в аренду, могут позволить строительство вредного завода, которого люди не хотят. Они не спрашивают мнения и не согласовывают свое решение с сельским или поселковым советом. Это нужно безотлагательно прекратить», - отметил он.

Именно поэтому А.ГРИЦЕНКО внес законопроект, согласно которому вся земля будет закреплена за местными общинами.

«Это означает, что в среднем поступления в местный бюджет от налога на землю возрастут в семь раз. На деле это будет означать, что в том же ФАПе появятся лекарства, возможность содержать фельдшера и медсестру, оказывать людям реальную медицинскую помощь. У местного совета будет возможность отремонтировать школу, дорогу, больницу, клуб. Без согласия общины никто не сможет распоряжаться ее землей», - пояснил он.

Однако А.ГРИЦЕНКО отметил, что правительство против предложенных им изменений, потому что речь идет о сотнях миллиардов гривень.

«Это огромная по размерам земля, которая очень дорого стоит. Чиновники хотят оставить за собой право распоряжаться ею. Но этого не будет! Будет реальная передача полномочий вместе с ресурсами местным общинам, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – Меня никто не убедит в том, что городской председатель города Ватутино, где живут мои родители, для того, чтобы отремонтировать школу или больницу, должен ездить в министерство в Киев и согласовывать там свои планы с человеком, который в городе никогда не был, но почему-то принимает такие решения. Это – потеря времени, денег, и такое никому не нужно. Поэтому я сломаю такую систему».