Литвин объяснил американскому послу, чего хочет Украина

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что после президентских выборов Украина и США активизируют сотрудничество на уровне парламентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он заявил сегодня во время встречи с послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ.

Стороны обсудили вопросы интенсификации двусторонних отношений на всех уровнях, в частности, парламентскую составляющую. В.ЛИТВИН, в частности, выразил надежду, что сотрудничество на уровне законодательных органов перейдет в новое качество.

Со своей стороны, Дж.ТЕФФТ согласился с необходимостью расширения межпарламентских контактов, отметив, что парламентарии его страны проявляют «чрезвычайно большой интерес к Украине». Посол также заверил, что со своей стороны будет максимально содействовать дальнейшему развитию этого направления двусторонних отношений.

Стороны также обсудили текущую политико-экономическую ситуацию в Украине и США. В контексте нынешней президентской кампании председатель Верховной Рады назвал крайне важным, чтобы украинские граждане «сделали осознанный выбор», отметив, что общество хочет «предсказуемости, стабильности и консолидации ради выполнения важных задач, стоящих перед страной». «Крайне важно, чтобы выборы были честными и был легитимный результат», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, это, в частности, станет предпосылкой проведения «четкой, взвешенной, предсказуемой, прагматичной и результативной внешней политики на принципах равенства».