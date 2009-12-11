Штаб Ющенко активно изучает опыт выборов 1999 года?

Для победы на президентских выборах над Юлией ТИМОШЕНКО лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ необходимо, как минимум, 15% разрыва в первом туре. Такое мнение выразил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО на встрече с журналистами во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, в частности он отметил: “Нынешняя избирательная кампания имеет несколько уровней активности. Основная борьба происходит между самыми рейтинговыми кандидатами – Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО. На протяжении всей кампании рейтинги остаются практически неизменными – разрыв между основными конкурентами составляет около семи процентов”. Однако, отметил политолог, “в последнее время стороны обмениваются «социологическими ударами» - по крайней мере, среди общественности распространяется информация о том, что у Ю.ТИМОШЕНКО стремительно падает рейтинг, что она отстает от В.ЯНУКОВИЧА едва ли не на 20%. Реальные социологические замеры показывают, что рейтинги неизменны, и на них не влияет ни агитация, ни контр-агитация».

К.БОНДАРЕНКО считает, что для победы над Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ необходимо, как минимум, 15% разрыва в первом туре. «Ведь в пользу Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре сориентируется большинство избирателей Виктора ЮЩЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Владимира ЛИТВИНА, часть избирателей Сергея ТИГИПКО. В то время, как в пользу В.ЯНУКОВИЧА – часть избирателей С.ТИГИПКО, избирателей Петра СИМОНЕНКО и Инны БОГОСЛОВСКОЙ», - сказал политолог.

Он также отметил, что в окружении В.ЮЩЕНКО разрабатываются планы выведения их кандидата во второй тур. «Уже сегодня активно изучается опыт выборов 1999 года. Если вспомнить 1999, то все социологи говорили о том, что во второй тур выйдут Александр МОРОЗ и Леонид КУЧМА, при этом А.МОРОЗ реально побеждал Л.КУЧМУ. О П.СИМОНЕНКО говорили как о вероятном кандидате на третье-четвертое место. В результате, за последний месяц А.МОРОЗУ устроили «ингулецкий теракт» (когда руководителя штаба А.МОРОЗА в Кривом Роге обвинили в организации покушения на Наталию ВИТРЕНКО) и развал Каневской четверки. С помощью некоторых манипуляций А.МОРОЗ оказался на третьем месте”, - напомнил К.БОНДАРЕНКО события десятилетней давности.

По его словам, “сейчас рассматривается вариант совместной работы В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО по нейтрализации Ю.ТИМОШЕНКО: и на управленческом уровне (совместный бойкот экономических решений правительства и БЮТ), и на уровне избирательных технологий”. “Представители штаба В.ЮЩЕНКО говорят о том, что у него сегодня – 9% рейтинга, что является третьим результатом, а в плане динамики – лучшим показателем среди кандидатов. Общественности пытаются послать несколько месседжей: а) В.ЮЩЕНКО – единственный национально ориентированный кандидат; б) В.ЮЩЕНКО – гарант демократии в Украине; в) В.ЮЩЕНКО – единственный гарант сохранения коррупционных схем (в Украине этот тезис воспринимается многими очень положительно, потому что значительная часть населения боится потерять «левые» доходы, даже если эти доходы составляют 500 гривень в месяц)», - сообщил К.БОНДАРЕНКО.

По мнению политолога, В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО взаимно заинтересованы в неформальном союзе друг с другом. «Их союз напоминает пакт Молотова-Риббентропа в том плане, что в 1939 году Гитлер искренне верил, что обманет Сталина, а Сталин считал, что обманет Гитлера. В.ЮЩЕНКО убежден, что, нейтрализовав Ю.ТИМОШЕНКО и выйдя во второй тур с В.ЯНУКОВИЧЕМ, он опять победит лидера Партии регионов (особенно опираясь на «пятую колонну» внутри нее). В.ЯНУКОВИЧ считает, что победить во втором туре В.ЮЩЕНКО ему будет легче, чем Ю.ТИМОШЕНКО. Беда в том, что и В.ЯНУКОВИЧ, и В.ЮЩЕНКО пребывают под воздействием тех фантазий, которые им продуцирует их окружение, которое уже давно сделало двойные ставки и заинтересовано исключительно в одном, – в нейтрализации Ю.ТИМОШЕНКО”.

Как сказал К.БОНДАРЕНКО, он не удивится, если, “нейтрализовав и выведя из игры Ю.ТИМОШЕНКО, Президент В.ЮЩЕНКО назначит главой своего Секретариата Бориса КОЛЕСНИКОВА, а Президент В.ЯНУКОВИЧ поручит свою канцелярию Игорю ТАРАСЮКУ. Грани между ПР и окружением В.ЮЩЕНКО сегодня слишком условны».

Также К.БОНДАРЕНКО отметил, что кандидаты из второго эшелона сегодня преследуют более «приземленные» цели: каждый из них верит в неизбежность досрочных выборов Верховной Рады. «Именно поэтому основные ставки делаются на формирование будущих команд. Участие С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА, В.ЛИТВИНА, П.СИМОНЕНКО, И.БОГОСЛОВСКОЙ и Олега ТЯГНИБОКА в президентских выборах – это попытка показать инвесторам (имеющимся и потенциальным) собственные политические возможности. Каждый из этих кандидатов борется, в первую очередь, за 3% голосов электората, так необходимых для прохождения команды в парламент. Также эти кандидаты пытаются формировать команды на местах – с прицелом на местные выборы 30 мая 2010 года», - сказал директор Института Горшенина.