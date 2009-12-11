Кабмин с 1 января собирается отменить спецфонд Минобороны

Правительство планирует с 1 января 2010 года отменить специальный фонд Министерства обороны Украины и передать избыточное имущество армии в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

“Мы запланировали с 1 января 2010 года вообще убрать такое финансирование бюджета в армии, как спецфонд, передать все избыточное имущество Фонду госимущества, и пусть продемонстрирует, как можно нормально распоряжаться и финансировать армию, а с другой стороны - все расходы осуществлять из общего фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что все социальные расходы армии финансировались за счет наполнения специального фонда Минобороны средствами, полученными от реализации избыточного имущества и земли армии.

«Планировали большие доходы спецфонда, но в итоге это завершалось каждый год большим пшиком – нуль доходов, нуль расходов», - сказала она, отметив, что реализация избыточного имущества осуществлялась неэффективно.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала военным, что до конца 2009 года, несмотря на все экономические трудности, будут проиндексированы в полном объеме денежное обеспечение и заработная плата всех работников и служащих армии. «Я думаю, до конца года такая индексация позволит действительно получить дополнительные социальные возможности», - считает глава правительства.

Премьер подчеркнула, что правительство разработало подходы к решению жилищной проблемы военнослужащих. По ее словам, строительство жилья для военных будет осуществляться за счет финансирования Государственного ипотечного учреждения, как это было сделано в рамках антикризисной программы поддержки строительной отрасли. «Первый взнос, который сделает в ближайшую неделю ипотечное учреждение – это 150 млн. грн., которые дадут нам возможность достроить более 3 тысяч квартир. Это тот план, который мы имели, и тот план, который мы начинаем осуществлять по отношению к Вооруженным Силам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.