«Звездный пул» Тимошенко не в курсе, что им облегчили жизнь?
Бумаги им подписывать не придется
|Тарас Петриненко
Вчера Центральная избирательная комиссия удовлетворила просьбу кандидата в президенты Юлии Тимошенко об отмене регистрации 14 доверенных лиц, которые должны были представлять ее интересы на выборах. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома #430 от 8 декабря, размещенном на сайте комиссии.
Среди отозванных представителей госпожи Тимошенко – участники тура в ее поддержку "С Украиной в сердце" Наталья Могилевская, Анастасия Каменских, Алексей Потапенко (Потап), Валерий Харчишин (группа "Друга рика"), Руслана Лыжичко, Ирина Билык, Тарас Петриненко, Татьяна Либерман (Тина Кароль), Виктор Бронюк (группа "ТиК"), Вадим Красноокий (группа Mad Heads), Александр Сидоренко и Олег Михайлюта (группа ТНМК), Каролина Куек (Ани Лорак) и Евгений Коваленко (руководитель ВИА "Кобза").
В БЮТ решение об отзыве объяснили сложностями предвыборного процесса. "Доверенное лицо должно постоянно заниматься всякой рутиной, подписывать бумаги, ставить сотни подписей, а для артистов это сложно, поскольку они находятся в туре в поддержку Юлии Владимировны (Тимошенко.–Ъ)",– заявил изданию народный депутат Валерий Писаренко (БЮТ). По его словам, принимая решение о назначении участников тура доверенными лицами, в БЮТ "переоценили возможность музыкантов физически находиться в одном и том же месте во время избирательной кампании".