Тимошенко изменила статус своим доверенным звездам

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию доверенными лицами кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО звезд украинской эстрады, которые представляли интересы кандидата в ряде территориальных избирательных округов.

Об этом говорится в постановлении ЦИК от 8 декабря № 430, размещенном на сайте Центризбиркома.

Как отмечается в документе, в Центральную избирательную комиссию 7 декабря поступило заявление кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО об отзыве ряда доверенных лиц и регистрации других вместо выбывших. Также были представлены соответствующие письменные заявления лиц о согласии представлять интересы Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким образом, зарегистрированы 14 новых доверенных лиц в избирательных округах № 2, 14, 35, 37, 63, 82, 120, 145, 167, 174, 179, 184, 199, 205, которые заменили, в частности, Наталию МОГИЛЕВСКУЮ, Настю КАМЕНСКИХ, Валерия ХАРЧИШИНА, Руслану ЛЫЖИЧКО, Ирину БИЛЫК, Тараса ПЕТРИНЕНКО и Тину КАРОЛЬ.

В пресс-службе кандидата в Президенты объяснили, что лучшие украинские исполнители и музыкальные коллективы – Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль, Ирина Билык, «ТІК» и другие артисты, участвующие в художественной акции «С Украиной в сердце!», публично проявили свою гражданскую позицию, заявили, что не хотят возвращения Украины к господству олигархических кланов, хотят проведения реформ по европейским образцам.

Учитывая особый авторитет и популярность исполнителей принято решение о предоставлении им статуса специальных представителей кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко в отдельных областях. Таким образом артисты будут освобождены от рутинной организационной работы и сосредоточатся на публичной агитации.