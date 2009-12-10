Яценюк говорит, что от власти плохо пахнет

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что отставка Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины не будет.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Херсоне, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА. Как известно, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обратиться с представлением в Верховную Раду об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО «никогда не внесет» представление на освобождение Ю.ЛУЦЕНКО, и добавил, что «даже если появится проект постановления об освобождении ЛУЦЕНКО – он не будет проголосован».

По его словам, “вчерашняя перепалка Президента с министром внутренних дел” свидетельствует, что “власть защищает сама себя”. Последний скандал свидетельствует о том, что государственная власть превратилась “в коммунальную кухню с плохим запахом”, добавил А.ЯЦЕНЮК. “Когда начинают разбираться Президент и министр внутренних дел, то что тогда остается рядовому гражданину, простому украинцу?” – спросил он.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, все это свидетельствует о том, что “страна полностью утратила управляемость, что в стране полностью отсутствует государственная власть как такова”.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что сегодня “правоохранительная система в Украине превратилась в систему защиты власти от людей, а защита прав человека существует только на бумаге”. По его словам, “из-за тотальной коррупции в стране, институты, призванные защищать права человека, реально не работают”.

Он заметил, что «Украина должна осознать важнейшее: защита прав человека должна быть не только декларацией”. По его словам, необходимо обеспечить в государстве “хотя бы минимальные жизненные стандарты, работу и виденье будущего” и тогда “я могу говорить о защите прав человека”. “А пока еще это все на бумаге”, - подчеркнул кандидат в Президенты.