В ЕЦ хотят оставить Кабмин и нардепов без рождественских каникул

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Василий ПЕТЕВКА заявляет, что правительство и парламент несут совместную ответственность за провал бюджетного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Ответственность за провал бюджетного процесса Кабинет министров и Верховная Рада должны разделить пополам. Вина правительства в том, что оно до сих пор не подало проект бюджета на 2010 год в парламент. А парламент, увлекшись выборами, не задействовал никаких механизмов влияния на правительство, и более того – сам замедлил бюджетный процесс», - заявил В.ПЕТЕВКА.

Политик напомнил, что еще неделю назад, 3 декабря, доработанный правительством проект бюджета должен был быть подан на рассмотрение в Верховную Раду. «Представители правительства обещали, что представление будет сделано в начале этой недели, сразу после заседания правительства. Но во время внеочередного заседания во вторник вопрос бюджета даже не поднимался, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО отчитывалась об успехах в борьбе с коррупцией. А в среду, вместо заседания Кабмина, премьер-министр поехала убеждать Европу в том, кто будет лучшим Президентом Украины», - отметил народный депутат.

«Но не только для правительства тема бюджета стала второстепенной, – сказал политик. – Не меньшая вина и Верховной Рады – как большинства, так и оппозиции. Коалиция не смогла организовать нормальную работу бюджетного комитета, который свыше двух месяцев не мог определиться с судьбой проекта главной сметы страны. А Партия регионов избегает бюджетной темы, надеясь, что после выборов именно она будет готовить бюджет».

В.ПЕТЕВКА также напомнил, что в прошлом году, когда была подобная ситуация, бюджетный процесс существенно активизировал Президент. "Несмотря на то, что это не сфера его прямых обязанностей, Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение парламента собственный проект бюджета. Такой шаг фактически заставил правительство ускорить работу над бюджетом. К сожалению, в этом году Президент дальше гневных обвинений в адрес правительства не пошел", - отметил политик.

По мнению представителя “Единого Центра”, власть должна срочно разблокировать бюджетный процесс. "Понятно, что в январе 2010 года правительство из-за того, что смета на 2010 год не принята, будет распределять средства фактически в ручном режиме, как это предусмотрено Бюджетным кодексом. Но мы должны сделать все, чтобы эта позорная практика продолжалась не больше месяца. Для этого парламент должен заставить правительство подать проект бюджета 2010 года и немедленно его рассмотреть. Если для этого необходимо отменить новогодние и рождественские каникулы для правительственных чиновников и народных депутатов – надо пойти и на это", - сказал В.ПЕТЕВКА.