Выкуп за Ариану пиратам сбросили с неба

Состояние здоровья освобожденных из пиратского плена украинских моряков с судна “Ариана” удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ на брифинге в Секретариате Президента. (УНИАН: Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня сообщил об успешном завершении операции по освобождению 24 украинских моряков с судна «Ариана», которые находились в пиратском плену с 2 мая 2009 года).

Н.МАЛОМУЖ рассказал, что после получения денежных средств пираты покинули судно. Оно сразу было взято под охрану португальским фрегатом из состава коалиционных сил НАТО, которые принимают участие в антипиратской операции под кодовым названием «Океанский щит».

Как отметил Н.МАЛОМУЖ, на завершающем этапе переговоров благодаря возможностям Службы внешней разведки Украины, которая во взаимодействии с партнерскими спецслужбами предоставляла судовладельцу содействие в решении широкого круга вопросов, согласованная сумма выкупа была доставлена на судно воздушным путем.

Теперь начались регламентные работы по возобновлению жизнедеятельности судна, обеспечению его топливом, питьевой водой, продуктами питания, медикаментами.

На данный момент Службой внешней разведки Украины совместно с МИД Украины, представителями судовладельца, штаб-квартиры коалиционных сил НАТО и партнерских спецслужб отработаны детали операции по обеспечению прибытия судна в ближайший порт, предоставлению неотложной медицинской помощи морякам и их возвращению на Родину.

Как сообщал УНИАН, балкер “Ариана” был захвачен 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты требовали у владельца судна выкуп.