Ющенко просчитал следующий шаг Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в блокировании диверсификации поставок нефти и газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью Ивано-Франковской областной государственной телекомпании.

«Это политический проект - как не допустить в Украину альтернативные поставки. И кто за этим стоит? ТИМОШЕНКО», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В который раз критикуя газовые договоренности между Украиной и Россией, а также затягивание правительством перевода в аверсный режим нефтепровода «Одесса-Броды», В.ЮЩЕНКО заметил, что «ТИМОШЕНКО не глупый человек и хорошо понимает, что переговоры с Россией в таком контексте имеют один довесок – это политика». «Никто так сильно не поддерживает на президентских выборах ТИМОШЕНКО, как Россия, но за это существует плата», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что договоренности по газу на текущий год приводят к убыточности НАК «Нафтогаз Украины». В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что следующим шагом премьер-министра будет или банкротство «Нафтогаза», или создание консорциума с Россией и, возможно, с привлечением к этому проекту Германии или Франции. Он считает, что это будет измена национальным интересам Украины.

«Это те базарные переговоры, за которыми, собственно, стоит политика», - еще раз подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она заблокировала разработку шельфа Черного моря. «За этим стоит один незаметный для нас проект. Очевидно, если бы тот тендер, который состоялся два с половиной года назад (который выиграла американская компания «Венко» - УНИАН) и не блокирование премьер-министра, у нас бы уже стояли в Черном море три вышки», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что это бы позволило Украине добывать намного больше собственного газа.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что блокирует премьер-министр и проект относительно нефтепровода «Одесса-Броды». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина не может два года начать транспортировку каспийской нефти, поскольку по нефтепроводу «Одесса-Броды» в реверсном режиме поставляется российская нефть, хотя газопровод, по которому бы это было делать намного дешевле, стоит пустой. «Это политические договоренности, которые не позволяют реализовать проект ЕАНТК», - заметил В.ЮЩЕНКО.