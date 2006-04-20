Чтобы не было проблем, деньги из ”Хрещатика” переведи в ”Правэкс”

Глава правления «Киевэнергохолдинга» заявляет, что неизвестные рекомендовали ему перевести счета из банка «Хрещатик» в «Правэкс-Банк»

Главе правления «Киевэнергохолдинга» Юрию БОНДАРЮ неизвестные рекомендуют перевести счета из банка «Хрещатик» в «Правэкс-Банк». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.БОНДАРЯ, вокруг холдинга «началась вакханалия». В частности, с понедельника к нему начали поступать телефонные звонки от неизвестных граждан, которые «настоятельно рекомендуют для того, чтобы не было проблем ни у меня, ни у «Киевэнергохолднига», перевести счета предприятия из городского банка «Хрещатик» в «Правэкс-Банк».

Ю.БОНДАРЬ сообщил, что в этой связи он попросил звонящих: «Господа, перестаньте звонить и отнимать у меня время», и добавил, что перевод счетов будет осуществлен, если будет соответствующее решение собственников компании, Киевсовета. «Но предварительно, естественно, затребуем, чтобы «Правэкс-Банк» предоставил аналитику и подтверждение своей надежности, так как это сделал банк «Хрещатик», - заявил Ю.БОНДАРЬ.

На вопрос, имеет ли он в виду, что звонили от мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, являющегося почетным президентом «Правэкс-Банка», он отметил: «Я не знаю, кто звонил, они же не представляются». Ю.БОНДАРЬ также сообщил, что не имел еще встречи с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, поэтому не может комментировать его отношение к холдингу.

Справка УНИАН. 24 июня 2004 Киевсовет принял решение о создании ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг».

В ноябре 2004 года Антимонопольный комитет разрешил Киевскому горсовету, компании «Зарова Лимитед» (Кипр) и компании «Денсек Лимитед» (Кипр) создать закрытое акционерное общество «Компания «Киевэнергохолдинг».

5 апреля 2006 г. зарегистрировано ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». Бывший городской голова Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подписал распоряжение о создании компании «Киевэнергохолдинг».

14 апреля 2006 г. новый городской председатель Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что распоряжение было подписано с нарушением действующего законодательства.

Основатели «Киевэнергохолдинга»: Киевсовет - 61% (по решению Киевсовета, в «Киевэнергохолдинге» доля территориальной общины формируется за счет 3,203 млн. акций, принадлежащих ей, или 60%+1 акции ОАО «Киевгаз», 13,798 млн. акций или 12,73% ОАО «Киевэнерго» и 470,311 млн. акций или 67% акций ОАО «Киевводоканал»). Кроме того, компания с ограниченной ответственностью «Денсек Лимител» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лимитед» - 19% - 71 679 845 грн.