У Яценюка думают, что НБУ скоро будет печатать деньги по звонку с Банковой

Накопленный дисбаланс между ростом экономики и социальных выплат является настолько большим, что ни Партия регионов, ни БЮТ не смогут больше подкупать избирателей повышением социальных стандартов.

Об этом пишет в своей статье на сайте From-ua.com доверенное лицо кандидата в Президенты Арсения ЯЦЕНЮКА, заместитель председателя партии “Фронт перемен” Андрей ПЫШНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, он отметил, что в условиях падения экономики правительство не сможет отыскать других источников покрытия бюджетного дефицита, кроме как эмиссией гривни. В то же время А.ПЫШНИЙ отмечает, что “это не беспокоит поставщиков основных кандидатов в Президенты – Партию регионов и БЮТ”, поскольку, “по их расчетам, политик, который возглавит страну после выборов Президента, сможет в соответствии с Конституцией внести в Верховную Раду Украины кандидатуру нового председателя Национального банка, который из благодарности за свое назначение всегда и в любом объеме будет печатать деньги для удовлетворения социальных нужд граждан по звонку с улицы Банковой”.

А.ПЫШНЫЙ считает, что населению от выполнения этих обещаний “легче не станет, поскольку рост социальных платежей, который опережает темпы роста производства, приведет только к углублению кризиса”. “Если учесть, что объем наличных денег у граждан сегодня составляет 150 млрд. грн., то удвоение этой суммы за счет эмиссии приведет просто к катастрофическому обвалу курса гривни и росту цен, а, следовательно, к еще большей бедности граждан», - сказал он.

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что, “с одной стороны, новый виток обнищания населения в стране идет якобы на благо действующей политической системе, поскольку усиливает зависимость граждан от власти”, но с другой – “накопленный дисбаланс между ростом экономики и социальными выплатами настолько большой, что ни “Регионы”, ни БЮТ, как основные поставщики кандидатов в Президенты, не смогут больше подкупать избирателей повышением социальных стандартов”.

Он отметил, что в такой ситуации произойдет “перелом”, поскольку, “потеряв возможность бюджетного подкупа избирателей, действующая политическая система разрушит сама себя, поскольку не владеет другими механизмами сохранения власти, кроме социального популизма”. По мнению А.ПЫШНОГО, “это и может стать отправной точкой для формирования новых потребностей у избирателей, которым придется искать новые политические силы, способные вывести экономику из петли кризиса”.

А.ПЫШНЫЙ считает, что главной заслугой кризиса будет то, что произойдет не только осознание проблем, существующих в стране, но начнется и их разрешение.

“Иного выхода из заколдованного круга бедности, кроме как нового курса на модернизацию страны, укрепление ее обороноспособности, развитие крупнотоварного аграрного сектора и создание образованной, здоровой нации, Украина не имеет”, - считает А.ПЫШНЫЙ. При этом он отметил, что “чем раньше украинские политики и избиратели поймут это – тем лучше».