Тигипко увидел, что пенсионная система движется к банкротству

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО выступает за проведение глубокого аудита Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение о росте задолженности Пенсионного фонда. По состоянию на 1 ноября она составила 16 млрд. грн. Почти на 3 млрд. грн. снизились, по сравнению с прошлым годом, и собственные поступления в Пенсионный фонд.

Как сказал С.ТИГИПКО, “в отсутствие реформ пенсионная система стремительно движется к банкротству”.

«Украина встретила кризис с неэффективной и унизительной для старшего поколения системой пенсионного обеспечения, - заявил С.ТИГИПКО. – Кризис загнал зарплаты в тень, потому и упали поступления в Пенсионный фонд. А значит, необходимо сделать все, чтобы вывести экономику из тени и легализовать зарплаты. Параллельно нужно провести глубокий аудит Пенсионного фонда, я уверен, что там есть что искать. И, напоследок, необходимо завершить введение многоуровневой системы пенсионного обеспечения».