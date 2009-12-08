Немыря в Вашингтоне просит денег у МВФ

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ провел консультации с руководством Международного валютного фонда относительно предоставления нашей стране следующего транша.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, встреча состоялась в рамках рабочего визита Г.НЕМЫРИ в Вашингтон.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и МВФ и необходимые шаги для выделения следующего транша МВФ.

В этой связи Г.НЕМЫРЯ заверил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы выполнить обязательства перед МВФ, и отметил, что последующее успешное сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным для Украины, поскольку это позволит нашей стране постепенно и уверенно выходить из кризиса.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 30 октября с.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября с.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.