Ющенко: ни ПР, ни БЮТ не изменят закон о выборах Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что ни Партия регионов, ни БЮТ не будут вносить изменений в законодательство относительно выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Президент напомнил, что его замечания к закону о выборах Президента, принятого летом этого года, основывались на 188 замечаниях Венецианской комиссии. Также он напомнил, что Конституционный Суд учел полностью или частично 10 из 13-ти его замечаний.

В.ЮЩЕНКО убежден, что любая политическая сила, если она уважает людей, должна была бы учесть эти замечания. Но Президент уверен, что БЮТ и Партия регионов не пойдут на эти изменения. «Очевидно, эти нормы не будут приняты. Очевидно, что это не наилучший ответ, но это не фатальная трагедия», - отметил он. По его словам, Украина за последние несколько лет провела двое досрочных выборов, продемонстрировав возможность обеспечить их честность и демократичность.

Кроме того, глава государства отметил, что сегодня в стране можно констатировать парламентский и конституционный кризис, который решить без реформирования Основного Закона будет невозможно.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодняшний «затяжной парламентский кризис» построен на том, что в Верховной Раде есть коалиция. Но она не имеет голосов 226 депутатов, что не дает возможности принимать какие-либо важные решения, подчеркнул Президент.