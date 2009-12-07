Счетная палата - Тимошенко: еще не вечер, мы найдем ходы

Счетная палата намерена продолжать судебные разбирательства по поводу высказываний в ее адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

Как он объяснил, речь идет о высказывании Ю.ТИМОШЕНКО на предмет того, что Счетная палата работает по заказу Партии регионов.

В.СИМОНЕНКО сообщил, что Счетная палата подала в Печерский суд иск, который был отклонен, хотя официального сообщения об этом ведомство еще не получило.

«Наш иск отклонен, но еще не вечер, мы найдем ходы, как надо дела доказывать по существу», - сказал председатель Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, 7 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в комментарии журналистам заявила, что выводы Счетной палаты Украины о нецелевом использовании средств Стабфонда были сделаны и обнародованы Валентином СИМОНЕНКО по политическому заказу Партии регионов.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО звание «Герой Украины». Выступая на торжествах по случаю 13-й годовщины Счетной палаты, которую В.СИМОНЕНКО возглавляет с 1996 г., В.ЮЩЕНКО дал высокую профессиональную оценку его работе в должности руководителя этого ведомства.