Луценко на собственном опыте знает, что яйца - это не страшно

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не будет привлекать чрезмерное количество милиционеров к охране кандидатов в президенты при осуществлении ими рабочих поездок по регионам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, находясь сегодня с рабочей поездкой в Черкасской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас визит каждого кандидата в президенты в любой из регионов Украины обслуживает от 300 до 600 работников милиции.

Отныне, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, милиция будет присутствовать лишь на митингах с участием кандидатов в президенты и на их встречах с людьми. Не будет искусственного регулирования движения и перекрытия улиц во время поездок кандидатов в президенты, подчеркнул министр. По его словам, право на дополнительные меры безопасности имеют лишь 5 человек в Украине: Президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады, председатель Верховного Суда и генеральный прокурор.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, снимать милиционеров с дежурства для охраны кандидатов в президенты за счет безопасности обычных граждан не стоит. Он заверил, что если будет информация о реальной угрозе для кандидата в президенты – лишь тогда милиция будет принимать адекватные меры безопасности.

«Если бросают яйца в политика – ничего страшного. Во всех бросали, и в меня тоже», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.