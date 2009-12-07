Экс-советник Путина объяснил, почему надо говорить «в Украине»

Литературные нормы русского языка требуют использования предлога «в» по отношению к независимому государству Украина, а использование формы «на» является лингвистическим отказом от признания существования такого государства.

Такое мнение обосновал на собственной странице в «Живом Журнале» старший научный сотрудник Института Катона (США), экс-советник Президента РФ Владимира ПУТИНА Андрей ИЛЛАРИОНОВ.

По его мнению, в последние три столетия широкоупотребительными среди носителей русского языка являются обе формы: и «на Украине», и «в Украине». При этом соотношение между частотностью использования этих двух форм не являлось и не является постоянным - оно менялось по эпохам, причем весьма значительно.

Эксперт приходит к выводу, что важнейшим фактором, определяющим использование формы «в Украине», является наличие государственности в стране и сохранение среди носителей русского языка исторической памяти о существовании такой государственности.

Так, наиболее широкое распространение формы «на Украине» относится ко времени усиления централизации государственной власти в Российской империи и СССР, сопровождавшейся попытками уничтожения памяти об украинской государственности.

Употребление же формы «в Украине» было широко распространено в 18-м и 19-м веках, когда в русском обществе сохранялась четкая память о недавней государственности Украины. Такое употребление, сильно сократившееся в советские годы, существенно возросло лишь в последние три десятилетия.

Быстрый рост употребления в современном русском языке формы «в Украине» в 1991-2000 гг. был в большой степени вызван появлением нового значения слова Украина – не только территория, но и государство. Процесс лингвистического признания государственности Украины сменился стабилизацией употребления формы "в Украине" в 2001-2006 гг., а затем его резким снижением в 2007-2008 г, отметил А.ИЛЛАРИОНОВ.

«В силу того, что большая часть активных носителей русского языка находится на территории Российской Федерации, и, следовательно, именно они формируют основной массив источников для анализа словоупотреблений в русском языке, нельзя исключить того, что сдвиг от употребления формы «в Украине» к форме «на Украине» в 2005-2008 гг. может объясняться отражением информационного воздействия на российское общество политически мотивированной позиции нынешних властей Российской Федерации, не вполне смирившихся с появлением и существованием самостоятельного Украинского государства», - считает А.ИЛЛАРИОНОВ.

При этом он напоминает и нормы русского языка, согласно которым для характеристики местонахождения субъекта по отношению к государственному образованию является предлог «в», а при характеристике местонахождения субъекта по отношению к территории, не ассоциирующейся с государственным образованием, выступает предлог «на».

В качестве примера эксперт приводит следующие названия: на Сахалине, на Волге, на Ладоге, на Кубани, на Псковщине. Но: в Швеции, в Германии, в США, в Чили, в Малороссии; на Британских островах, но: в Британии; на Японских островах, но: в Японии; на Рязанщине, но: в Рязанском княжестве.

Кроме того, на стороне употребления формы «в Украине» выступают русские классики. Например: "А.С.Пушкин. "Полтава": "И перенес войну в Украйну". Н.В.Гоголь. "Страшная месть": "Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою." Л.Н. Толстой. "Война и мир": "Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине." А.П. Чехов. Письмо И.Леонтьеву: "Итак, я еду в Украйну, а Вы, крокодил, остаетесь в тундре".

«В настоящее время выбор носителями русского языка употребления формы «на Украине» является, следовательно, не только нарушением литературной нормы русского языка, которая, как видим, требует использования предлога «в» по отношению к независимому государству, но и бессознательным (либо сознательным) лингвистическим отказом от признания существования такого государства в современной Украине», - утверждает А.ИЛЛАРИОНОВ.