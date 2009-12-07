Еханурову не нравится, что «безхозные» депутаты попрятались

Выборы в местные Советы должны происходить по мажоритарной системе. В этом уверен первый заместитель главы Секретариата Президента, лидер киевской «Нашей Украины» Юрий Ехануров.

Как сообщает официальный сайт кандадата в президенты Ющенко, в эфире Житомирской телекомпании СОЮЗ-ТВ он заявил: «В Житомире я был депутатом мажоритарщиком, я отвечал за свой регион, отвечал за город и отчитывался перед людьми», - сказал Ехануров. Сейчас депутаты попрятались, они «безхозные». Просто немыслимо, чтобы целые районы не были представлены в областном совете. Это неправильно».

«Президент говорил неоднократно, что в местные органы власти депутатов нужно выбирать по мажоритарной системе. Нужно, чтобы общественность осуществляла давление на лидеров партий, чтобы все-таки изменили законодательство, и чтобы следующие выборы, которые состоятся 30 мая, проводились по этому принципу. И я это абсолютно поддерживаю», - подчеркнул политик.

«В городах, районах это обязательно. В области, если так хотят, то нужно хотя бы сделать 50 на 50, но все же обязательно переходить на новую систему», - считает Ехануров.

Он также настаивает на том, что местные бюджеты должны стать более самостоятельными.