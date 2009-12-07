Американский посол произнес речь на украинском языке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял верительные грамоты Чрезвычайных и Полномочных Послов Соединенных Штатов Америки в Украине Джона Френсиса ТЭФФТА и Турции Ахмета Бюлента МЕРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, Дж.ТЭФФТ, вручая верительные грамоты, подчеркнул, что для него большая честь быть послом в Украине. «Я имею чрезвычайную привилегию представлять Президента ОБАМУ и американский народ», - сказал он.

Посол выразил надежду на плодотворное сотрудничество: «Жду с нетерпением плодотворного сотрудничества и построения стратегического партнерства между странами».

Дж.ТЭФФТ произнес свою речь на украинском языке.

Посол Турции во время церемонии вручения верительных грамот передал приветствие В.ЮЩЕНКО и украинскому народу от своего Президента. Он отметил, что для Турции развитие отношений с Украиной является приоритетом. «В виденье Турции внешнего мира Украина занимает важное место, ваша страна находится среди стран приоритетного развития отношений», - заверил посол.

Он подчеркнул, что его задание заключается в развитии этих отношений, которые и без того основываются на дружественной основе. «При выполнении этого распоряжения мне будут нужны ваши советы и направления, поэтому я хочу вручить вам верительные грамоты», - отметил А.МЕРИЧ, передавая В.ЮЩЕНКО документы.