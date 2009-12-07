Тимошенко поздравила с праздником, который «касается каждого украинца»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО от имени правительства и от себя лично поздравила украинцев с Днем местного самоуправления.

“Этот праздник мы по праву можем назвать общенациональным, ведь он касается каждого представителя территориальных общин, то есть каждого украинца”, - заметила премьер в своем поздравлении, обнародованном на Правительственном портале.

Она убеждена, что дальнейшее укрепление нашей государственности невозможно без полноценного и эффективного развития местного самоуправления, залогом которого должно быть тесное и конструктивное сотрудничество всех ветвей власти с обществом.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие их жителей. Поэтому от профессионализма, опыта и компетентности, самоотверженного труда, настойчивости и ответственности работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей.

Премьер-министр отметила, что правительство проводит последовательную работу по перестройке местного самоуправления и становления его самостоятельности и самодостаточности. Представители ассоциаций местных общин разного уровня всегда присутствуют на заседаниях Кабинета министров. Ни одно решение, которое касается жизни регионов, не принимается без обсуждения с ними.

“Кроме того, я как премьер-министр осознаю, что без финансовой самостоятельности реализовать свои политические права местной власти очень тяжело. Поэтому правительство осуществило революцию в сфере межбюджетных отношений, предоставив даже наименьшим общинам максимальную финансовую автономию”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала украинцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.