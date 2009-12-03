Путин: нельзя давать однозначные оценки сталинизму

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что нельзя давать однозначные оценки сталинизму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом российский премьер заявил во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом. Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна - а страной тогда руководил Сталин, - изменилась коренным образом: она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось, и мы все прекрасно помним проблемы, особенно в завершающий период, с сельским хозяйством, очереди за продуктами питания и т.д. На село это не имело никакого позитивного влияния, все, что происходило в этой сфере. Но индустриализация, действительно, состоялась», - сказал В.ПУТИН.

По словам В.ПУТИНА, «мы выиграли Великую Отечественную войну. Кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к потерям, вы знаете, никто не может сейчас бросить камень в тех, кто организовывал и стоял во главе этой победы, потому что если бы мы проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастрофическими. Даже трудно себе представить».

В то же время он подчеркнул, что весь тот позитив, который был, тем не менее, достигнут неприемлемой ценой.

«Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. Такой способ управления государством, достижения результата, неприемлем. Это невозможно. Безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа. Это тоже факт. Об этом мы тоже не должны забывать», - сказал В.ПУТИН.

«Любые исторические события нужно анализировать во всей их совокупности. Вот о чем я хотел сказать», - сказал глава правительства РФ.