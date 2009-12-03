Фельдман о прожиточном минимуме: людей приравняли к животным в зоопарке

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН предлагает пересмотреть формулу расчета прожиточного минимума. Об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН заявил, что в целом по вопросу о социальных стандартах между БЮТ и Партией регионов существуют принципиальные разногласия.

«Мы иначе воспринимаем эту проблему. Для установления справедливых соцстандартов нужно пересмотреть саму формулу расчета прожиточного минимума и весь подход к этому вопросу», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

В частности, по его словам, сегодня прожиточный минимум рассчитывается с таким учетом, чтобы обеспечить человеку минимум, необходимый для физического выживания на уровне живого организма.

«То есть, люди фактически приравниваются к животным в зоопарке, которые сидят в клетке – столько-то морковки, крупы, сахара и все. Мы же считаем, что в прожиточный минимум должны входить средства необходимые для воспроизводства человека в качестве полноправного члена общества и нормальный пакет социальных услуг. Человек должен иметь деньги на лечение, на транспорт, на оплату тарифов, какой-то пусть даже минимальный отдых, на то, чтобы газету купить, в кино сходить, в музей», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Кроме того, отметил он, нужно не допустить монетизации государственной социальной помощи, что фактически предлагает ПР. «По логике наших конкурентов – не нужно обеспечивать доступность лекарств, тарифов, цен – нужно просто «откупаться» от людей повышением социальных стандартов по принципу – «поднялись цены – поднимем минимумы». Мы же считаем, что государство должно предоставлять людям гарантированные конституцией социальные услуги, а не съедаемые инфляцией бюджетные подачки», - заявил депутат.

Также, по его словам, в БЮТ считают, что должна быть четкая стратегия повышения социальных стандартов до уровня европейских, причем, расписанная по годам, а не от случая к случаю: «Люди должны понимать, чего ждать от государства, чтобы любой Кабмин был обязан выполнять этот план, и чтобы это не воспринималось как благотворительность премьер-министра», - подчеркнул он.

В то же время, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что такая работа может быть сделана только после выборов, и что «ее сможет сделать только Юлия ТИМОШЕНКО».