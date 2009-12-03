Гриценко хочет, чтобы повылезали «уши» некоторых народных депутатов

Кандидат на пост Президента Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что будущий глава государства должен сделать прозрачной структуру всей собственности в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил сегодня в Винницкой области.

По его словам, прозрачная политика невозможна без прозрачной экономики. Поэтому одна из первоочередных задач для новоизбранной власти – сделать прозрачной структуру всей собственности в Украине, чтобы, наконец, узнать, кто чем владеет, кому принадлежат украинские предприятия.

А.ГРИЦЕНКО предлагает отбросить порочную практику, когда вместо реальных владельцев телекомпаний, энергосетей или больших предприятий известны только подставные лица, как правило – оффшорные кампании, за которыми прячутся настоящие владельцы.

«Когда будет понятно кто чем владеет, повылезают «уши» некоторых народных депутатов, лоббирующих интересы определенных компаний, - станет прозрачной политика. И народу станет понятно, почему некоторые кандидаты выбрасывают миллиарды на избирательную кампанию, а у простых людей нет даже достойной пенсии или заработной платы», - заметил А.ГРИЦЕНКО.

Он констатирует, что сегодня государство не хочет знать реальных владельцев украинской экономики.

«Это все свидетельствует о том, что в Украине нет ответственного государства. Есть коррумпированное государство, которое не хочет контролировать тех, кто влияет на нашу экономику», - отметил А.ГРИЦЕНКО и пообещал, что если станет Президентом, «собственность станет прозрачной».

Впрочем, А.ГРИЦЕНКО заверил, что «сделать прозрачной» не означает «все отобрать». Напротив, кандидат в Президенты предлагает установить честные и прозрачные правила ведения бизнеса, как в интересах государства, то есть 46 млн. граждан, так и в интересах самого капитала.

В частности, он отметил, что требовать полной уплаты всех налогов можно только тогда, когда государство ограничит давление на предпринимателей, сократит налоги и контролирующие органы, упростит лицензирование, усовершенствует законодательство, ликвидирует коррупцию.

«Государство должно поддерживать предпринимателей», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, добавив, что когда платить налоги в Украине будет просто и выгодно, отпадет необходимость в выведении средств через оффшорные схемы.

Прозрачность в экономике также, убежден А.ГРИЦЕНКО, позволит решить вопрос соблюдения антимонопольного законодательства.

«Монополия в экономике влечет монополию в политике, и нельзя закрывать на это глаза. Нельзя допускать монополии ни в собственности, ни в политике, - заявил он. - Государство должно включить свет, чтобы остались только честные люди, а тараканы поразбегались».