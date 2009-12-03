Эксперт подозревает, что Ющенко и Янукович дали друг другу гарантии

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ достигли стратегических договоренностей и выстроили систему политических гарантий на период до и после президентских выборов.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном УНИАН.

По мнению политолога, это означает, что между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ был создан глобальный политический союз, главная цель которого – не допустить президентства премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если раньше эксперты могли только предполагать о наличии координации между штабами В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, то сегодня можно с уверенностью говорить о заключении стратегического союза между нынешним Президентом Украины и лидером оппозиции. Главная цель этого союза – выстраивание взаимных стратегических политических гарантий друг для друга на период до и сразу же после выборов. Составляющие этой стратегии – жесткая позиция В.ЮЩЕНКО по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО накануне выборов и возможность сохранения политического влияния в правительстве при Президенте В.ЯНУКОВИЧЕ», - заявляет эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня нет никакой идеологической составляющей такого союза, но «и В.ЯНУКОВИЧА, и В.ЮЩЕНКО объединяет одна цель, которая оправдывает все, и даже такой, казалось бы, невозможный союз, – не допустить прихода на пост главы государства ТИМОШЕНКО. И на этом пути они готовы пойти даже на сознательное рассеивание электората, которое неминуемо произойдет после того, как станет очевидным сотрудничество между ними», - заключил А.ГОЛОБУЦКИЙ.