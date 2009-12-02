Всё чаще СМИ призывают к нарушению суверенитета Украины

В Государственном комитете по телевидению и радиовещанию обеспокоены ростом количества публикаций и видео- и радиоматериалов, которые содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, разжигают межнациональную и религиозную вражду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний по состоянию свободы слова в региональных СМИ заявил и.о. председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег НАЛИВАЙКО.

Кроме того, отметил он, все чаще появляются материалы, подвергающие сомнению и дискредитирующие духовные, морально-этические, культурные и интеллектуальные ценности украинского народа.

“Массированный выброс подобной информации приводит к выхолащиванию у украинцев чувства патриотизма и гордости за Родину и подменивает комплексом национальной низкосортности, дезориентирует осознание собственной национальной идентичности и навязывает искаженные взгляды на события прошлого и настоящего, а, следовательно, фактически раскалывает наше общество”, - сказал он.

Как отметил О.НАЛИВАЙКО, из этого можно сделать вывод, что гарантированное Конституцией Украины право на свободу слова может стать залогом цивилизованного входа украинского общества в семью наций с установившимися демократическими традициями, но лишь при условии четкого соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, их взаимной ответственности.