Дыра в бюджете гораздо больше, чем говорит Кабмин?
Карпук называет цифру 60 млрд
Дефицит бюджета значительно больше, чем тот, который обнародовал Кабмин. Об этом заявил народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир Карпук.
Как сообщает официальный сайт кандидата в президенти Ющенко, нардеп утверждает, что по выводу независимых экспертов, недовыполнения бюджета за 2009 год в действительности составляет около 48% и прогнозируемый дефицит бюджета - свыше 60 млрд. грн. «Показателями того, что не выполняется бюджет, является невыполнение государственных программ в разных отраслях», - говорит Карпук.
Он считает, что правительством в первую очередь поддерживаются те отрасли, кураторами которых являются олигархические проправительственные бизнесмены.
Карпук напомнил, что когда бюджет 2009 года принимался, было понимание необходимости пересмотра основных показателей бюджета до 1 марта 2009 года. «Президент Ющенко неоднократно обращал внимание правительства на вопрос пересмотра бюджета и выполнения основных программ. Однако эти макроэкономические показатели не пересматривались, потому и не удивительно, что сейчас существует значительный дефицит бюджета в этом году», - подчеркнул нашеукраинец.
Как сообщало ранее Министерство финансов Украины, дефицит государственного бюджета в октябре 2009 года вырос на 15,9%, или на 3,82 млрд. грн. Дефицит сводного бюджета вырос на 15,7%, или 3,85 млрд. грн.