Президентская кампания: конкурентная, прозрачная и нечестная?

Президентская избирательная кампания в Украине проходит конкурентно, свободно и прозрачно.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что существенных нарушений во время избирательной кампании КИУ не зафиксировал.

В то же время КИУ отмечает малосодержательность политического диалога и нечестность кандидатов в президенты в отношении избирателей. Практически не ведутся дискуссии вокруг программ кандидатов, в то же время широко применяется скрытая политическая реклама в СМИ, отметил А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, самой большой проблемой, которая может повлиять на демократичность и прозрачность избирательного процесса, по состоянию на начало декабря 2009 года является несовершенство законодательства о выборах Президента Украины.

После голосования проекта изменений к соответствующему законопроекту в парламенте КИУ отмечает отсутствие политической воли большинства народных депутатов в отношении совершенствования правил избирательных гонок.

Кроме того, отметил А.ЧЕРНЕНКО, с увеличением интенсивности избирательного процесса КИУ зафиксировал рост количества фактов использования служебного положения для агитации. Сегодня эти факты немногочисленны и несистемны, однако заострение политического противостояния может привести к увеличению таких нарушений и их влияния на результат, сказал он.

КИУ констатирует, что в ноябре увеличилось количество случаев использования служебного положения для агитации представителями исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также руководителями предприятий и учреждений. В основном такая агитация осуществляется в интересах кандидатов, занимающих высшие посты в государстве – председатель ВР Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, Президент Виктор ЮЩЕНКО, а также в интересах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, который пользуется поддержкой во многих органах власти на местах.

Использование админресурса, отметил А.ЧЕРНЕНКО, используется, как правило, для организации встреч с кандидатом, агитации в рабочее время и административного влияния на членов комиссии. Эти факты на сегодняшний день не являются многочисленными, и серьезного влияния на результат выборов не будут иметь.