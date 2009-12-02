Россия критикует украинские учебники истории - «напоминают мультфильмы»

Россия критикует учебники истории своих соседей: у них во всем виноваты русские. Об этом пишет newsru.

Ученые из Национальной лаборатории внешней политики, изучив школьные учебники 12 стран ближнего зарубежья, остались ими недовольны. По мнению россиян, соседи в учебных пособиях возвеличивают собственные народы и безосновательно критикуют русских. Таких тенденций нет только в учебниках Белоруссии и Армении.

Лаборатория получила гранты на исследования от Фонда "Государственный клуб" после распоряжения президента Медведева о поддержке социально ориентированных НКО, сообщает "Независимая газета". Специалисты в течение года изучили более 187 учебников. Результаты историографического исследования были опубликованы в специальном докладе. Там говорится, что страны бывшего СССР преподносят школьникам мифы о древности своего народа, высокой культурной миссии предков и негативном влиянии России.

По мнению ученых, украинские учебники напоминают мультфильмы, в которых добро в угоду разным политическим силам превращается в зло, при этом зачастую не меняя своего содержания. Процесс воссоединения Украины с Россией трактуется в украинских учебниках как признание Москвой ее независимости. Также в учебниках рассказывается о неизвестном ученым образовании – Украинской казацкой державе, позже якобы уничтоженной Москвой.

По словам экспертов, все учебники стран ближнего зарубежья отличаются националистической трактовкой истории. Как отмечают историки, часто этот национализм является мнимым, а события излагаются в пользу интересов правящих элит.

По словам ученых, во всех учебниках замалчиваются выгоды, которые страны получали, будучи республиками СССР. Таким образом идет возвращение к теории "абсолютного зла", олицетворением которого стала Россия, отмечают эксперты. Специалисты с тревогой говорят об опасности дезориентации молодого поколения.

Отметим, что накануне в фальсификации истории авторов российских школьных учебников обвинила британская газета The Times. По мнению журналистов, авторы учебников пытаются выпятить те факты из российской истории, которыми можно гордиться, а неприглядные события упомянуты лишь несколькими предложениями или вовсе опущены.