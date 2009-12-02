Гильдия собкоров Одессы присвоила звание "Стоп-кран" народному депутату

Гильдия собственных корреспондентов центральных и международных СМИ в Одессе присвоила народному депутату Украины от Партии регионов Алексею КОСТУСЕВУ звание «Стоп-кран одесской журналистики».

Как передает корреспондент УНИАН, такое звание одесские собкоры ежегодно присуждают политикам и чиновникам, причиняющим своими умышленными действиями наибольший вред деятельности СМИ, унижающим роль и место журналистики в общественной жизни региона.

Как указывается в распространенном сегодня совместном заявлении Гильдии собкоров и Независимого профсоюза журналистов, копией которого располагает УНИАН, «в списке кандидатов на «награду» было 19 претендентов. В результате тайного голосования практически единогласно «Стоп-краном одесской журналистики» был назван А.КОСТУСЕВ.

Как сообщают в гильдии, в ближайшие дни «награда» «за активную позицию по нагнетанию конфликтной ситуации между Представительством по управлению коммунальной собственности Одесского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью «Одесский городской телерадиоцентр» будет вручена А.КОСТУСЕВУ.

В заявлении гильдии и НПЖ, в частности, отмечается, что решение о признании «заслуг» депутата перед журналистикой принято в ходе обсуждения на отчетно-выборном собрании Гильдии собкоров напряженной ситуации, созданной вокруг местных ТРК «Арт» и «Град» их владельцами.

В заявлении также указывается, что «Гильдия разделяет озвученную 30 ноября главой Одесской облгосадминистрации Николаем СЕРДЮКОМ позицию об истоках и причинах искусственно раздуваемого конфликта вокруг ремонта здания Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета, которая заключается в том, что «владельцы ТРК «АРТ» и «Град» занимаются грязной политикой и не думают о проблемах города. «Светящиеся» на этих телеканалах персоны стремятся любыми средствами добиться смены руководства города. Невзирая на то, что избирательная кампания в местные органы пока не объявлена».

Как сказано в сообщении, эти ТРК могли еще в середине, а не в конце ноября перейти в другие помещения, которых у их владельцев имеются сотни, а после завершения ремонта вернуться в отремонтированное здание. Но из-за того, что ремонтом занялись непрофессионалы, вещание этих каналов было искусственно ограничено, по существу, их попытались превратить в рупоры объединенного предвыборного штаба, о распределении должностей в котором поторопились публично объявить владельцы ТРК, подчеркивают члены гильдии.

Члены Гильдии собкоров и Независимого профсоюза журналистов убеждены, что «в искусственно созданной напряженной ситуации вокруг указанных ТРК крайними оказались наши коллеги - репортеры телекомпаний, что абсолютно недопустимо».

“Это тем более цинично, что всего месяц назад гильдия и Независимый профсоюз уже выступали с заявлением, предостерегающим против втягивания журналистов в грязные политические разборки учредителями одесской ТРК «АТВ», подчеркивают авторы документа.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского городского совета обратилось к «Одесскому городскому телерадиоцентру» с требованием освободить до 15 ноября 2009 года арендованные помещения.

По мнению руководства ООО «Одесский городской телерадиоцентр», Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета создает условия для прекращения деятельности СМИ в нарушения постановления Верховной Рады от 10 июня 2009 года «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года».

23 ноября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с препятствованием работы Одесского городского телерадиоцентра, который осуществляет техническое обеспечение вещания четырех региональных телерадиокомпаний - ООО „Телерадиокомпания „Новая волна”; ООО „Телерадиокомпания „52 канал”; ООО „Телерадиокомпания „ГРАД”; ООО „Телерадиокомпания „АРТ”.

Как заявил в комментарии УНИАН заместитель начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Олег ШЕВЧУК, «арендатором нескольких помещений в здании №1 по улице Артиллерийской, где, согласно июльскому решению Одесского горисполкома, начаты «плановые работы по демонтажу прохудившейся крыши, является частный городской телерадиоцентр. А проведение ремонта вызвано тем, что ряд расположенных на верхних этажах кабинетов управлений горсовета, в частности, городского отделения МЧС, уже серьёзно пострадали от влаги».

Строители и приступили с 18 ноября к работам по демонтажу мягкой кровли, которая будет заменена новой, отметил чиновник, в дальнейшем, в соответствии с проектом, будут приведены в порядок перекрытия, проведено омоноличевание.

«Если же кому-то в течение полугода, когда собственников телецентра предупреждали о необходимости подобрать себе другое помещение под офис в связи с плановым ремонтом, не хотелось этим заниматься, то это вовсе не значит, что сотрудники Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета должны безучастно наблюдать, как разрушается коммунальное здание, в котором мы работаем», - сказал О.ШЕВЧУК.

24 ноября прокурор Одессы возбудил уголовное дело против должностных лиц Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета по факту умышленного невыполнения ими постановления Одесского окружного административного суда, принятого 3 ноября 2009 года и запрещавшего чиновникам горсовета предпринимать какие-либо действия в отношении хозяйствующих субъектов - ТРК "АРТ", "Град", "Новая волна" и "52 канал".