Как Президент намерен решить проблему дисбаланса власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным совершенствовать Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге для прессы, отвечая на вопрос, не считает ли он целесообразным обратиться в КСУ относительно отмены политической реформы после преодоления вето на закон о Кабмине.

По словам В.ЮЩЕНКО, после того, как было преодолено вето на закон о Кабмине, была поставлена последняя точка в возможности удержать определенный баланс в отношениях между ветвями власти.

«Я думаю, что это решение не конструктивно, не продуманно. К сожалению, оно вытекало только из инициативы и позиции одной стороны – правительства и, по сути, премьер-министра», - сказал Президент, добавив, что это добавляет пессимизма в возможности реализации Универсала национального единства в целом как документа. Он напомнил, что в этом документе была выделена тема – подготовка отдельных законопроектов относительно распределения полномочий между ветвями власти. То, что вето было преодолено, это «ухудшило перспективы гармонизации отношений в рамках тех изменений в Конституции, которые произошли после проведения политической реформы. Я бы сразу не давал ответ, в какой способ будут отстаиваться эти балансы, которые привнесены в украинскую систему власти», - сказал он, высказав мнение, что скорее всего, было бы целесообразно и эффективно обратиться Президенту в Конституционный Суд относительно заключения по поводу закона о Кабинете Министров.

По словам В.ЮЩЕНКО, много положений настоящего документа не отвечают Основному Закону и разрушают баланс власти.

В то же время, Президент считает, что решить проблему дисбаланса власти, возникшего после преодоления вето на закон о Кабмине, могло бы внесение дополнений в уже существующую Конституцию.