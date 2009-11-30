Выход из кризиса Королевская видит в госгарантиях для бизнеса

В Украине необходимо разработать и внедрить отдельную государственную программу гарантий для социально ответственного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в данной программе должны быть предусмотрены обязательства и права сторон. Она также отметила, что на сегодня в Украине уже работают несколько проектов с такими программами.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что комитет на сегодня выстраивает концепцию социально развитого бизнеса в Украине, в частности данная концепция предусматривает разработку необходимых критериев, по которым будет оцениваться деятельность предприятий.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, выход из кризиса зависит, кроме всего, и в предоставлении государственных гарантий для бизнеса. Во многих государствах государственные преференции предоставляются в первую очередь социально ориентированному бизнесу.