Выход из кризиса Королевская видит в госгарантиях для бизнеса
Нардеп дала брифинг
В Украине необходимо разработать и внедрить отдельную государственную программу гарантий для социально ответственного бизнеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.
По ее словам, в данной программе должны быть предусмотрены обязательства и права сторон. Она также отметила, что на сегодня в Украине уже работают несколько проектов с такими программами.
Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что комитет на сегодня выстраивает концепцию социально развитого бизнеса в Украине, в частности данная концепция предусматривает разработку необходимых критериев, по которым будет оцениваться деятельность предприятий.
По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, выход из кризиса зависит, кроме всего, и в предоставлении государственных гарантий для бизнеса. Во многих государствах государственные преференции предоставляются в первую очередь социально ориентированному бизнесу.