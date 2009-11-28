Ющенко: сегодня избиратели голосуют за фан-клуб

Выступая на VIII Съезде «Нашей Украины», Виктор Ющенко отметил необходимость изменения политической системы власти. Он напомнил, что после реформы 2004 года в стране полномочия были переданы парламенту и правительству, и страна с президентским строем стала страной парламентской. При этом Президент отметил, что власть, которая сегодня представлена парламентом, не приведет страну к реформам.

«Если мы сегодня говорим о двух ведущих политических силах в парламенте, то у них 13-15 депутатов сидели в тюрьме. Есть те, кого разыскивает Интерпол и специальные службы Украины. Есть убийцы. Есть в парламенте те, кто занимается кражей земли, финансов», - говорит Президент. «Неужели мы надеемся, что такая власть приведет нас к победе – к процессу национального возрождения, к верховенству закона, к уважению украинских интересов?», - отметил Ющенко.

Он отметил, что если бы человек голосовал персонально за каждого депутата, она бы никогда не избрала преступника. «Избиратель после пятого номера не знает, кто там в списке, потому что он закрыт. Ты голосуешь за фан-клуб», - акцентировал Виктор Ющенко.

В этом контексте он подчеркнул, что ответ – в новой Конституции и изменении закона о выборах. «Выборы в местное самоуправление должны быть на мажоритарной основе, парламентские выборы – пропорциональные и открытые. Тогда мы сформируем тот фильтр, который позволит отбросить криминалитет от власти и украинской политики», - резюмировал Ющенко.