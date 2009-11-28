Кандидат на пост Президента Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО выступает за комплексную реформу системы образования на всех уровнях.

Об этом политик заявил в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Будущее есть только у того общества, в котором гордо, достойно звучат слова - учитель, врач, солдат. У нас каждая из этих трех категорий получает зарплату ниже, чем в среднем по стране», - отметил политик.

В качестве одного из первых шагов, которые необходимо осуществить в сфере образования, А.ГРИЦЕНКО предлагает повысить зарплату учителям (так же, как врачам и военным), сделав ее на 10-15% выше средней зарплаты по стране.

Политик также обратил внимание на состояние дошкольных учебных заведений – детских садов. Он предлагает утвердить государственную программу и восстановить эту систему.

Что касается общеобразовательной школы, то, кроме возвращения к десятилетнему обучению, А.ГРИЦЕНКО предлагает пересмотреть учебные планы, которые перегружают школьников.

Кандидат в Президенты считает: «вместо того, чтобы втискивать в маленькую голову ребенка те знания, которые ему не нужны, нужно учить думать, а также – учить морали, которой сейчас не хватает в обществе».

Что касается высшей школы, тут А.ГРИЦЕНКО выступает за повышение требований к преподавателям.

«Может ли профессор не знать иностранного языка и не иметь доступа к лучшему мировому достоянию? Может ли преподаватель университета работать одновременно в пяти учебных заведениях, а фактически – нигде, и не вести серьезных исследований? Может ли быть профессором человек, который получил диссертацию в день защиты, не читал ее, и никто не знает, где он преподавал? Получил ученую степень в должности премьера, спикера, губернатора и так далее», - отметил политик.

Также А.ГРИЦЕНКО выступает за сокращение численности отечественных высших учебных заведений, «чтобы остались те, которые дают знания, а не дипломы».

Среди других предложений по совершенствованию высшего образования он назвал изменение принципа предоставления помощи льготникам: «Моя позиция: поступать в вуз по знаниям. Если человек поступил – тогда тем, у кого родители слабые, не могут содержать – предоставлять льготы в виде стипендии, общежития, первого рабочего места. Нельзя поступать в высшее учебное заведение по льготам – мы тогда деградируем вниз».

А.ГРИЦЕНКО также поддержал систему внешнего оценивания, которая является одной из дискуссионных проблем современного украинского образования. В то же время, политик считает, что процедуру внешнего оценивания необходимо модифицировать.

«Внешнее тестирование - это путь борьбы с коррупцией, максимально объективной оценки. Но нужно серьезно совершенствовать его содержание, потому что там есть много политизации», - сказал он, отметив, что в рамках внешнего независимого оценивания необходимо решать и языковой вопрос по проведению тестирования.

Для этого А.ГРИЦЕНКО предложил отвести пять лет для подготовки школьников к сдаче тестов на украинском языке.

В качестве примера политик сообщил, что когда занимал должность министра обороны, ввел независимое оценивание в военных высших учебных заведениях.

«Комиссия министра, которую я утверждал, принимала экзамены на Яворивском полигоне. Не сдавали в Севастополе отдельно, в Харькове отдельно, в Киеве отдельно. Все сдавали одной комиссии», - отметил А.ГРИЦЕНКО.