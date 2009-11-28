Ющенко уверен, что Янукович не напишет правильно слово НАТО

Президент Украины, лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко, выступая на VIII съезде партии, заявил: «Мы единственная политическая сила, которая поднимает украинские вопросы. Мы единственные, кто четко заявляет о возобновлении процесса национального возрождения».

Он заметил: «Нет другой политической силы, которая апеллирует к украинскому обществу: не забудь, что у тебя есть украинский язык». Ющенко отметил – речь не идет о языке общения, речь идет об идентификации нации и государственном языке.

Ющенко также подчеркнул важность познания исторической правды, ведь «без этого у нас не будет будущего».

Ющенко отметил важность духовного объединения и призывал «стать плечом к плечу возле наших духовников». Он выразил уверенность в том, что в Украине будет единая поместная православная церковь.

Говоря о политике безопасности, Ющенко отметил, что ни Тимошенко, ни Янукович не дадут обществу ответа на этот вопрос. «Попросите кого-то из них написать слово НАТО – я уверен, они не сделают этого правильно. Четкий ответ дает лишь «Наша Украина». Он также призвал не спешить в решении этой проблемы и руководствоваться национальными интересами и обязательно сначала провести информационную кампанию.