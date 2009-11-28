Ющенко выразил соболезнования Медведеву
14:59, 28 ноября 2009Политика
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Сообщает пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ соболезнования в связи с катастрофой поезда «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург, которая повлекла значительные человеческие жертвы.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
«От имени украинского народа и от себя лично прошу вас передать искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства.
Как сообщал УНИАН, вследствие аварии поезда сообщением Москва - Санкт-Петербург "Невский экспресс" погибли десятки людей. Травмированы около ста человек.
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