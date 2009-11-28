Гриценко: Президент должен войти в историю, а не вляпаться в нее

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет об ответственности самих украинцев в написании своей истории.

Об этом политик заявил в прямом эфире на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что украинскую историю должны писать сами украинцы, а не соседи: поляки, румыны, россияне или кто-то другой.

«Это – наша история, украинцы ее будут создавать, украинцы ее будут писать и на ней будут учиться украинские дети», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Политик также считает, что глава государства не должен вмешиваться в процесс написания учебников по истории. «Задача Президента в этом деле другая - открыть архивы, в том числе секретные, чтобы история писалась объективно», - сказал политик и отметил, что Президент как государственный деятель должен активно работать на благо страны.

«Президент должен действовать так, чтобы войти в историю, а не вляпаться в нее», - сказал А.ГРИЦЕНКО.